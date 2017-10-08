Çin'de şampiyonun adı Rafael Nadal
İspanyol tenisçi Nadal, tek erkekler finalinde Avustralyalı Kyrgios'u 2-0 yenerek Çin Açık'ta şampiyonluğa ulaştı.
Çin Açık Tenis Turnuvası'nın tek erkekler finalinde İspanyol Rafael Nadal, Avustralyalı Nick Kyrgios'u 2-0 yenerek şampiyon oldu.
Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen turnuvanın tek erkekler finalinde, dünya 1 numarası Nadal ile klasmanda 19. sırada bulunan Kyrgios karşılaştı.
Bir saat 32 dakika süren mücadeleden 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-0 galip ayrılan Nadal, Çin Açık'ta şampiyon olarak bu sezon 6. kez turnuva birinciliği elde etti.
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