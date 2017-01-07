Cleveland Cavaliers takası resmen açıkladı
NBA'de takas hareketlenmesi başladı. Cleveland Cavaliers, Atlanta Hawks'tan Kyle Korver'ı kadrosuna kattı.
Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Cleveland Cavaliers, son günlerde konuşulan takası resmiyete kavuşturdu.
Cavaliers, Atlanta Hawks'tan Kyle Korver'ı kadrosuna katarken; karşılığında Mike Dunleavy, Mo Williams ve korumalı 2019 ilk tur draft hakkını verdi.
NBA'in en iyi üçlükçülerinden biri olan 35 yaşındaki Kyle Korver, 2003-07 arası Philadelphia 76ers, 2007-10 arası Utah Jazz'de ve 2010-12 arası Chicago Bulls'ta oynadıktan sonra Atlanta Hawks'a geçti. Korver, 2015'de All-Star seçilmişti.
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