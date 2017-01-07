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Cleveland Cavaliers takası resmen açıkladı

NBA'de takas hareketlenmesi başladı. Cleveland Cavaliers, Atlanta Hawks'tan Kyle Korver'ı kadrosuna kattı.

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Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Cleveland Cavaliers, son günlerde konuşulan takası resmiyete kavuşturdu.

Cavaliers, Atlanta Hawks'tan Kyle Korver'ı kadrosuna katarken; karşılığında Mike Dunleavy, Mo Williams ve korumalı 2019 ilk tur draft hakkını verdi.

NBA'in en iyi üçlükçülerinden biri olan 35 yaşındaki Kyle Korver, 2003-07 arası Philadelphia 76ers, 2007-10 arası Utah Jazz'de ve 2010-12 arası Chicago Bulls'ta oynadıktan sonra Atlanta Hawks'a geçti. Korver, 2015'de All-Star seçilmişti.

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