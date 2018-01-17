Club Brugge Boyko'dan vazgeçti
Beşiktaş'ta Ukraynalı kaleci Denys Boyko şoku yaşanıyor.
Siyah-beyazlılar, Ukraynalı kaleciyi bir süre önce Belçika'nın Club Brugge takımına kiralamak için görüşmelere başlandığı konusunda resmi açıklama yapmıştı. Belçika ekibinin mali şartları öne sürerek bu transferden vazgeçtiği öğrenildi.
Belçika'ya giderek Club Brugge yetkilileri ile görüşmelerde bulunan Boyko, transferin gerçekleşmeyeceğinin netleşmesinden sonra Türkiye'ye dönme kararı aldı.
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