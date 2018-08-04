Cocu'nun Benfica taktiği ve sistemi belli oldu

Yeni sezonu resmen Benfica deplasmanıyla açacak olan Fenerbahçe’de Phillip Cocu, 4-6-0 ile 4-3-3 arasında giden ikili sistemi tercih edecek. Alper Potuk’u hücuma yakın oynatacak Hollandalı, hazır olmayan Ayew’in yerine de Dirar’ı deneyecek.

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Benfica ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’de tüm hazırlıklarda sona geliniyor. Zorlu sınav öncesinde tüm taktiksel detaylar belirleniyor.Fenerbahçe’de deplasmanda yapılacak ilk Benfica maçı taktiği ve kadrosu şekillenmeye başladı.

Portekiz’de oynanacak karşılaşma öncesi teknik direktör Phillip Cocu, savunmayı biraz daha ön planda tutacak.

Rakibin bu maçta avantajlı skor elde etmek için hücum ağırlıklı oynayacağını düşünen Hollandalı çalıştırıcı, forvet sıkıntısını burada fırsata çevirmeye hazırlanıyor. Sakatlığı geçmesine rağmen henüz tam olarak hazır olmadığı için Roberto Soldado yerine Alper Potuk’u bu bölgede oynatmayı planlayan Cocu, yıldız futbolcunun orta saha özelliklerinden de faydalanacak.

46 yaşındaki teknik adam, Alper’i sabit bir forvet gibi değil, daha gezen ve genelde orta sahadan ileri çıkışlarda bulunan bir isim olarak düşünüyor.Rakip Benfica’nın hücuma çıktığı zamanlarda da sarı-lacivertliler 4-6-0 dizilişini alacak. Böylelikle kalabalık bir orta saha ile rakibin etkili hücum yapması engellenecek. Takım hücuma geçtiğinde ise sarı-lacivertli futbolcular geçiş oyunu ile 4-3-3 formatına dönecek. Ancak bu geçişlerden sonuç almak için takımın hızlı hareket etmesi ve rakibi dengesiz yakalaması gerekiyor.

Takımın gerisinde

Bu arada sarı-lacivertli takımın yeni transferi Andre Ayew, sakatlığı sebebiyle dünkü çalışmaya çıkmadı. Cagliari karşısında kendisini zorlayan Ganalı futbolcunun durumunun çok ciddi olmadığı belirtildi.

Ancak fizik açıdan takımın gerisinde olduğu görüldü. Bu nedenle Benfica maçında Nabil Dirar’ın sağ kanatta oynama ihtimali söz konusu.

(Milliyet)