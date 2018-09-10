Cocu'nun prensi Andre Ayew
Fenerbahçe'nin hocası Cocu, kurmayları ile yaptığı toplantıda, 'Ayew tam hazır gelmedi ama açığı kapattı. Her maç bir öncekinden iyi oynadı. Ona daha fazla inisiyatif verelim' dedi.
Fenerbahçe'de alınan kötü sonuçlar herkesin canını sıkarken, ligdeki 4 maçta da ilk 11'de forma giyen Ganalı yıldız Andre Ayew, hocası Phillip Cocu'dan geçen not aldı.
PERFORMANSI HEP ARTTI
Hollandalı teknik adamın kurmayları ile yaptığı toplantıda "Ayew, takıma katıldığında fiziksel olarak tam hazır değildi. Ama iyi çalışarak açığını kapattı." dediği öğrenildi.
Cocu'nun sözlerini "Her maçta ona şans verdik ve o her maç bir öncekinden daha iyi oynadı. İlerleyen süreçte ona daha fazla inisiyatif verip daha fazla katkı beklememiz mümkün" ifadeleriyle tamamladığı belirtildi.
Ayew son Kayserispor maçında Fenerbahçe kaybetse de 1 gol ve 1 asist ile oynamıştı.
(Sabah)
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