Slimani'yi ikna eden isim Comolli oldu

F.BAHÇE aradığı golcüyü İngiltere’de buldu. Sarı-Lacivertliler, Premier Lig ekiplerinden Leicester’ın yıldızı İslam Slimani’yi 1 sezonluğuna kiraladı. Birçok Avrupa takımının teklifini geri çevirerek Sarı-Lacivertlilere ‘evet’ diyen 30 yaşındaki golcü oyuncuyu Sportif Direktör Comolli ikna etti. Fransız spor adamının anlattığı projelerden etkilenen Cezayirli yıldız tüm teklifleri geri çevirdi. Dün akşam İstanbul’a gelen Slimani, bugün Kadıköy’de oynanacak olan Bursaspor maçını tribünden izleyecek.

GÜÇLÜ FİZİĞİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Sporting Lizbon forması giydiği dönemde adından söz ettiren golcü futbolcu, 2015-16 sezonunda Portekiz Ligi’nde çıktığı 33 maçta 27 gol atarak ses getiren bir performans sergiledi. Bir sonraki sezon L.City’ye transfer olan Slimani, Premier Lig’de oynadığı 23 maçta 7 gol atıp 4 asist yaparken bu performans ilk 11’deki yerini korumaya yetmedi. Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Newcastle United’a kiralık olarak gönderilen Slimani, güçlü fiziği ve son vuruşlardaki başarısıyla dikkat çekiyor.

JANSSEN ISRARI DA DEVAM EDİYOR

Slimani ile mutlu sona ulaşan Fenerbahçe, forvet hattına bir takviye daha yapmayı planlıyor. Sarı-Lacivertliler, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Fenerbahçe formasını giyen Vincent Janssen’i yeniden Tottenham’dan kiralamak için görüşmelerini sürdürüyor. Kanarya, Janssen’i kiralama bedeli olarak geçtiğimiz sezon İngiliz ekibine 5 milyon euro ödemişti. Fenerbahçe bu kez kiralama ücreti olarak bu rakamın altında bir ücret ödemek istiyor. Görüşmelerin en kısa sürede içinde netleşmesi bekleniyor.

(Aksam)