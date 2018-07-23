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Comolli'den Benfica değerlendirmesi

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Elem Turu'nda Portekiz ekibi Benfica ile eşleşmelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

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Damien Comolli eşleşme sonrası, "Fenerbahçe için önemli bir rakip olacak. Portekiz ekibi Benfica kolay bir takım değil. Benfica saha içerisinde takım olarak oynayan iyi bir takım. Zor bir takım. Ancak maça kadar önümüzde iyi bir süre var. En iyi şekilde onlara hazırlancağız. Fenerbahçe de iyi bir takım." dedi.

Sarı-lacivertli takımın son durumu hakkında konuşan Comolli, "Feyenoord maçında herkes iyi iş çıkardı. Takımın performansı iyiydi. Benfica maçlarında da iyi işler yapacağız." diye konuştu.

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