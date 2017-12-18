Cristiano Ronaldo, El Classico'da oynayacağını açıkladı

Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Gremio ile oynadıkları finalde takımına galibiyeti getiren golü atmıştı.

O golün sonrasında geçirdiği sakatlık nedeniyle kendini yerde bulan Ronaldo'nun baldırında bir problem olduğu tespit edilmişti.

Cumartesi günü saat 15.00'te Madrid ekibinin kendi sahasında Barcelona'yı ağırlayacağı El Clasico'da oynayıp oynamayacağına yönelik şüpheler bulunan Ronaldo, yaptığı açıklamayla tartışmalara son noktayı koydu.

Yıldız futbolcu, İspanya basınına verdiği demeçte baldırındaki sorunun sürdüğünü ancak Barça maçında sahadaki yerini alacağından emin olduğunu söyledi.

Hürriyet