Cristiano Ronaldo, Messi'yi ikiye katladı

Real Madrid, arka arkaya 7'inci kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi. Çeyrek finalde Bayern Münih'e iki maçta toplam 5 gol atan Cristiano Ronaldo, bu başarının mimarı oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde topam 100 gole ulaşan Cristiano Ronaldo, çeyrek, yarı ve finallerdeki gol sayısını ise 32'ye çıkardı.

Diğer yanda, Barcelona'nın süperstarı Lionel Messi ise Gianluigi Buffon'u aşamayarak son 9 çeyrek final maçında gol atamamış oldu. Ayrıca, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 3 turu göz önüne alındığında gol sayısı ise 16'da kaldı ve Ronaldo'nun yarısı kadar gol atabilmiş oldu.

32 yaşındaki Cristiano Ronaldo, bu sezon en az 2, finale yükselmeleri halinde 3 maçı daha bulunuyor ve 32 olan son 3 final turundaki gol sayısını artırması da ihtimaller dahilinde yer alıyor.