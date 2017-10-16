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Crystal Palace Cenk Tosun'u Monaco maçında izleyecek

Kara Kartal’ın yıldız golcüsü Cenk Tosun’a, Crystal Palace’ın ilgisi devam ediyor... Kulübün sportif direktörü Dougie Freedman’ın yarın oynanacak Monaco maçında milli golcüyü tribünden takip edeceği öğrenildi

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Premier Lig ekibi Crystal Palace, Kara Kartal’ın yıldız ismi Cenk Tosun’u transfer etmek için bir kez daha Beşiktaş’ın kapısını çalacak. Geride bıraktığımız yaz Cenk’i renklerine bağlamak isteyen Crystal Palace, Başkan Fikret Orman ve golcü oyuncudan olumsuz yanıt almıştı. İngiliz basını, Crystal Palace’ın golcü futbolcunun transferi için ocak ayında yeniden girişimde bulunacağını öne sürdü. Crystal Palace sportif direktörü Dougie Freedman’ın Cenk’in Finlandiya maçında attığı iki golü gördükten sonra tekrar harekete geçtiği öğrenildi. İngilizler, 26 yaşındaki santrforu Beşiktaş’ın Devler Ligi’nde yarın akşam Monaco ile oynayacağı maçta da takip edecek.
 
‘94 milyon TL’yi gözden çıkardılar!’ 
 
Cenk Tosun’un Beşiktaş’la olan sözleşmesinin 2019 yılında sona erecek olması, Ada ekibinin bu transfer konusunda iştahını daha da kabartıyor. Yıldız oyuncunun kontratında son yılına girecek olmasını göz önünde bulunduran Ada basınında, “Beşiktaş Şampiyonlar Ligi’nde bir üst tura çıksa bile devre arasında kulübün istediği 22 milyon Euro (94 milyon TL) verilebilir” yorumları yapılıyor.
 
Premier Lig’de son sırada 
 
Benteke ve Wickham gibi golcülerinden sakatlıkları nedeniyle yararlanamayan Crystal Palace, ligdeki ilk gollerini 8. haftada Chelsea karşısında attı. Chelsea’yi 2-1 yenen Roy Hodgson’ın öğrencileri, ligdeki ilk galibiyetine uzandı. Crystal Palace, Premier Lig’de 20. sırada yer alıyor.
 
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