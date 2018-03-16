CSKA Moskova, deplasmanda Lyon'u 3-2 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi

Lyon - CSKA Moskova maçında gecenin en büyük sürprizlerinden biri yaşandı. UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda ilk maçı deplasmanda 1-0 kazanan Lyon, evinde CSKA Moskova'ya 3-2 mağlup oldu ve elendi.

CSKA Moskova'ya galibiyeti getiren goller, 39. dakikada Golovin, 60. dakikada Ahmed Musa ve 65. dakikada Wernbloom kaydetti. Lyon'un sayıları ise 58. dakikada Cornet ve 71. dakikada Mariano ile geldi.

CSKA Moskova böylece, deplasman golü ile UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale adını yazdırmış oldu.