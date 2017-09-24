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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Ayşe Begüm Onbaşı'nı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Ayşe Begüm Onbaşı'na tebrik telgrafı gönderdi.

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İtalya'nın Ancona kentine düzenlenen Avrupa Aerobik Jimnastik Şampiyonası'nda tek kadınlarda mücadele eden Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, şampiyonluğa ulaşmıştı.

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