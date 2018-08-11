Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çaykur Rizespor - Kasımpaşa maçını tribünden takip etti Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa, Çaykur Didi Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşmayı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da izledi.