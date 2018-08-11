Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çaykur Rizespor - Kasımpaşa maçını tribünden takip etti
Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa, Çaykur Didi Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşmayı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da izledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çaykur Rizespor-Kasımpaşa maçı için tribünlerdeki yerini aldı. Erdoğan, maç öncesi iki takımın da soyunma odasına futbolculara başarı diledi.
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