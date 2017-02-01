'Cumhurbaşkanımızla anılmak onurdur'

Medipol Başakşehirspor ve Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ, NTV Spor'da 'Futbolun Gündemi' programına katıldı.

Gümüşdağ kendisine yöneltilen "İktidarın takımı olduğunuz doğru mu?" sorusuna "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile anılmak hoşumuza gidiyor. Bu bizim için onurdur. Sayın Cumhurbaşkanımız bizim takımın formasını giydi. 12 numarayı taşımıştı. Biz o formayı emekli ettik" dedi.

Göksel Gümüşdağ dün kadrolarına kattıkları dünyaca ünlü yıldız Emmanuel Adebayor hakkında şunları söyledi:

"Adebayor, Abdullah hocanın takibinde olan bir oyuncuydu. Çok önemli bir kariyere sahip. Geçen seneki şartlar bize uymadı. Kendisi ile sıkı bir kontrat yürüttüler iki asbaşkan. Çikalleshi'yi kiraya verdik Akhisar'a. Adebayor ile 1.5 yıllık anlaşma yaptık. Çok pozitif birisi, üst düzey bir oyuncu. Formayı kim hak ederse o alacaktır. Mustafa Pektemek, Mehmet Batdal ve şimdi de Adebayor. İnşallah hayırlı olur."

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