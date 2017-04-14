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Al Hilal - Al Ahli maçı Cüneyt Çakır'ın

TFF'den yapılan açıklamaya göre; Cüneyt Çakır, Suudi Arabistan Ligi'nde oynanacak Al Hilal-Al Ahli maçını yönetecek.

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TFF'nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"15 Nisan 2017 Cumartesi günü (yarın) Al Hilal ile Al Ahli takımları arasında oynanacak Suudi Arabistan Pro Ligi 23. hafta karşılaşmasını FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır yönetecek.

Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde bulunan 67.000 kişi kapasiteli King Fahd International Stadyumu'nda TSİ 20.45'te başlayacak şampiyonluk karşılaşmasında Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'ndan Khalid Alturais olacak.

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