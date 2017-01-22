Daçka tek sayıyla kazandı

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Darüşşafaka Doğuş, deplasmanda Best Balıkesir'i 86-85 yendi.

Karşılıklı basketlerle başlayan ilk çeyreği 26-21 üstün geçen Darüşşafaka Doğuş, Zizic ve Wilbekin'ın etkili mücadelesiyle soyunma odasına da 49-40 önde gitti.

Maçın ikinci yarısına iyi başlayan Best Balıkesir, Andrews, Kelley ve James'in basketleriyle farkı eritirken, Zizic, Bertans ve Wilbekin ile skor bulan konuk takım, son çeyreğe 67-65 üstün girdi.

Son periyoda Nichols'ın üç sayılık basketiyle başlayan Best Balıkesir, 31. dakikada 68-67 öne geçerken, daha sonra iyi savunma yapan Darüşşafaka Doğuş, hızlı hücumlarla tekrar skoru lehine çevirdi. Konuk takım, son bölümü büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmadan 86-85 galip ayrıldı.

Darüşşafaka Doğuş'ta 21 sayı üreten Zizic, alınan galibiyette önemli rol oynadı. Best Balıkesir'de ise Nichols, 25 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

Best Balıkesir: 85

Darüşşafaka Doğuş: 86

Salon: Balıkesir Yeni

Hakemler: Zafer Yılmaz, Alper Özgök, Mehmet Karabilecen

Best Balıkesir: Kelley 10, James 13, Nichols 25, Andrews 9, Golubovic 7, Ümit Sonkol 4, Ofoegbu 17, Ahmet Ali Erdoğan, Yunus Akçay

Darüşşafaka Doğuş: Wilbekin 19, Birkan Batuk 15, Moerman 8, Anderson 6, Zizic 21, Mehmet Yağmur, Furkan Aldemir 2, Bertans 8, Harangody 7, Oğuz Savaş

1. Periyot: 21-26

Devre: 40-49

3. Periyot: 65-67

Beş faulle çıkan: 36.10 Zizic (Darüşşafaka Doğuş)