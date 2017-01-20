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Daçka, Unics Kazan'ı devirdi

THY Euroleague'in 18. hafta maçında Darüşşafaka Doğuş, Volkswagen Arena'da karşılaştığı Rus temsilcisi Unics Kazan'ı 71-64 yendi.

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Darüşşaka Doğuş, sahasında önemli bir galibiyete imza attı! Darüşşaka Doğuş, sahası Volkswagen Arena'da Rus temsilcisi Unics Kazan'ı konuk etti. İlk yarıyı 33-34 geride kapatan temsilcimiz, son periyottaki etkili oyunuyla rakibini 71-64 mağlup etti.

Bu galibiyetle beraber Darüşşaka Doğuş, 18. maçında 10. galibiyetini aldı.

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