Daçka'dan üst üste 5. galibiyet
Darüşşafaka Doğuş, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Yeşilgiresun Belediyespor ile karşı karşıya geldi.
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Darüşşafaka Doğuş, Yeşilgiresun Belediyespor'u 87-77 yendi.
Darüşşafaka Doğuş bu skorla üst üste 5. toplamda da 18. galibiyetini elde etti. Yeşilgiresun Belediyespor ise üst üste 4. toplamda ise 16. yenilgisi aldı.
Karşılaşmaya Gill'in 5 sayısıyla başlayan Yeşilgiresun Belediyespor'a 14-0'la cevap veren Darüşşafaka Doğuş, ilk 5 dakikayı 14-5 önde geçti. Konuk ekip Gill ve Armstead ile farkı eritmesine rağmen, Darüşşafaka Doğuş ilk periyodu 24-23 üstün tamamladı.
İkinci çeyrekte ribaundlarda sıkıntı çeken ev sahibi ekip, Wilbekin'in etkili oyunuyla 16. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 39-29. Dış şutlarda yüksek isabet yüzdesi yakalayan Yeşilgiresun Belediyespor, devrenin sonunda farkı indirmesine rağmen Darüşşafaka Doğuş soyunma odasına 43-41 önde gitti.
Üçüncü çeyrekte Clyburn ve Wilbekin'le tempoyu artıran Darüşşafaka Doğuş, 25. dakikayı 56-49 üstün bitirdi. Kalan bölüm karşılıklı basketlerle geçti ve Darüşşafaka Doğuş, final periyoduna 62-60 önde girdi.
Son çeyrekte Darüşşafaka Doğuş dış şutlarda oldukça etkili oldu. Konuk ekip Wilbekin'i durdurmakta zorlanınca yeşil-siyahlılar, 34. dakikada farkı tekrar çift hanelere yükseltti: 76-64. Kalan bölümde rakibinin maça ortak olmasına izin vermeyen Darüşşafaka Doğuş, sahadan 87-77 galibiyetle ayrıldı.
Öte yandan, Darüşafaka Doğuşlu oyuncular sahaya, Anadolu Ajansının 97. kuruluş yıl dönümünü kutlayan pankartla çıktı.
Salon: Volkswagen Arena
Hakemler: Murat Biricik, Alper Altuğ Köselerli, Kaan Büyükçil
Darüşşafaka Doğuş: Wilbekin 27, Okben Ulubay, Bertans 18, Harangody 14, Furkan Aldemir 11, Wanamaker 10, Clyburn 5, Moerman 2
Yeşilgiresun Belediyespor: Armstead 29, Ledo 10, Gill 20, Metin Türel, Emircan Koşut 4, Ivanov 8, Enes Berkay Taşkıran 5, Doğuş Özdemiroğlu 1
1. Periyot: 24-23
Devre: 43-41
3. Periyot: 62-60
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