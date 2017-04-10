Daçka'dan üst üste 5. galibiyet

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Darüşşafaka Doğuş, Yeşilgiresun Belediyespor'u 87-77 yendi.

Darüşşafaka Doğuş bu skorla üst üste 5. toplamda da 18. galibiyetini elde etti. Yeşilgiresun Belediyespor ise üst üste 4. toplamda ise 16. yenilgisi aldı.

Karşılaşmaya Gill'in 5 sayısıyla başlayan Yeşilgiresun Belediyespor'a 14-0'la cevap veren Darüşşafaka Doğuş, ilk 5 dakikayı 14-5 önde geçti. Konuk ekip Gill ve Armstead ile farkı eritmesine rağmen, Darüşşafaka Doğuş ilk periyodu 24-23 üstün tamamladı.

İkinci çeyrekte ribaundlarda sıkıntı çeken ev sahibi ekip, Wilbekin'in etkili oyunuyla 16. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 39-29. Dış şutlarda yüksek isabet yüzdesi yakalayan Yeşilgiresun Belediyespor, devrenin sonunda farkı indirmesine rağmen Darüşşafaka Doğuş soyunma odasına 43-41 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte Clyburn ve Wilbekin'le tempoyu artıran Darüşşafaka Doğuş, 25. dakikayı 56-49 üstün bitirdi. Kalan bölüm karşılıklı basketlerle geçti ve Darüşşafaka Doğuş, final periyoduna 62-60 önde girdi.

Son çeyrekte Darüşşafaka Doğuş dış şutlarda oldukça etkili oldu. Konuk ekip Wilbekin'i durdurmakta zorlanınca yeşil-siyahlılar, 34. dakikada farkı tekrar çift hanelere yükseltti: 76-64. Kalan bölümde rakibinin maça ortak olmasına izin vermeyen Darüşşafaka Doğuş, sahadan 87-77 galibiyetle ayrıldı.

Öte yandan, Darüşafaka Doğuşlu oyuncular sahaya, Anadolu Ajansının 97. kuruluş yıl dönümünü kutlayan pankartla çıktı.

Salon: Volkswagen Arena

Hakemler: Murat Biricik, Alper Altuğ Köselerli, Kaan Büyükçil

Darüşşafaka Doğuş: Wilbekin 27, Okben Ulubay, Bertans 18, Harangody 14, Furkan Aldemir 11, Wanamaker 10, Clyburn 5, Moerman 2

Yeşilgiresun Belediyespor: Armstead 29, Ledo 10, Gill 20, Metin Türel, Emircan Koşut 4, Ivanov 8, Enes Berkay Taşkıran 5, Doğuş Özdemiroğlu 1

1. Periyot: 24-23

Devre: 43-41

3. Periyot: 62-60