Dame N'Doye Trabzonspor'dan ayrılıyor
Trabzonspor’un Senegalli forveti Dame N’Doye’nin ara transfer döneminde takımdan ayrılacağı belirlendi.
Ligde geride kalan 7 haftada 2 maçta 88 dakika görev alan N’Doye’nin menajerine kendisine kulüp bulmasını söylediği öğrenildi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan N’doye’ye yönetimin de kolaylık sağlayacağı ifade edildi.
(Karadenizinsesi)
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