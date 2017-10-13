Dame N'Doye Trabzonspor'dan ayrılıyor

Ligde geride kalan 7 haftada 2 maçta 88 dakika görev alan N’Doye’nin menajerine kendisine kulüp bulmasını söylediği öğrenildi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan N’doye’ye yönetimin de kolaylık sağlayacağı ifade edildi.

(Karadenizinsesi)