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Damien Comolli: Cocu sihir yapamaz

Fener’in Fransız sportif direktörü, “Sezona kötü başladık çünkü çok fazla oyuncu aramıza katıldı. Bir sihirbaz değilseniz, bu kadar kısa sürede takım yaratmak zordur” dedi.

  • StarSpor
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FENER’İN Sportif Direktörü Damien Comolli, teknik direktör Cocu’ya sahip çıktı. Yeni bir takım oldukları için alışma süreci yaşadıklarını belirten Fransız yönetici, “Sezona kötü başladık çünkü çok fazla oyuncu aramıza katıldı. Kısa bir sürede her hocanın böyle bir durumla başa çıkması zordur. Bir sihirbaz değilseniz, bu kadar kısa sürede takım yaratmak zor” dedi. Konyaspor maçına da değinen Comolli, “Oyuncular Konyaspor maçının gerçekten çok çok hayati olduğunu biliyorlar. Bu kulübe değer veriyorlar” diye konuştu. Comolli sözlerini şöyle noktaladı: Volkan’a 1. kaleci olamayacağını söyledik. Harun Tekin transferde önceliğimizdi. Transfer dönemini çok iyi geçirdik. Berke ve Ferdi geleceğe yatırım. Gitmeyenleri de tekmeleyerek gönderecek değiliz.”

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