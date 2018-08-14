Damien Comolli'den İngiltere'ye Mangala çıkarması

Andre Ayew ile Islam Slimani gibi iki önemli ismi kadrosuna katan Fenerbahçe'de artık gözler stoper transferine çevrilmiş durumda... Sarı-Lacivertliler'de daha önce olduğu gibi rota yine İngiltere. Ayew ve Slimani transferlerinde kişisel ilişkilerini kullanan sportif direktör Comolli'nin hedefi birkez daha Ada olacak.

1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Stoper transferinde listenin ilk sırasında Eliaquim Mangala yer alıyor. Geçen sezonu Everton'da kiralık geçiren Fransız stoper, Manchester City'de kadro dışı kaldı. Mangala'nın 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

CITY KİRALAMAYA YANAŞMIYOR

Comolli şu anda telefon trafiği ile görüşmeleri sürdürüyor... Mangala'nın teklife sıcak baktığı ancak Manchester City'nin sözleşme süresi nedeniyle kiralama formülüne yanaşmadığı gelen bilgiler arasında..

İKİ HOLLANDALI DA LİSTEDE

Yönetimin listesinde ayrıca Crystal Palace'ta forma giyen Jairo Riedewald ve Stoke City'li Bruno Martins Indi de yer alıyor. Comolli iki Hollandalı stoperin kulüpleri ve menajerlere ile de görüşüyor.

(Takvim)