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Damien Comolli'nin önümüzdeki hafta stoper transferini bitirmesi bekleniyor

'Slimani transferinden dolayı çok mutluyum.' açıklamasını yapan Cocu'ya ikinci müjdeli haber. Fenerbahçe bir transferi daha bitiriyor.

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Sarı-Lacivertli ekibin sportif direktörü Damien Comolli, İngiltere'de transfer pazarının kapanmasıyla birlikte girişimlerini hızlandırdı.

İngiltere'deki kulüplerle çok iyi ilişkileri bulunan Comolli'ye Fransız stoper Eliaquim Mangala önerildi.

Manchester City'de forma giyen 27 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. Fener, tecrübeli oyuncuyu kiralık olarak istiyor.

STOPER ADAYLARI 4'E YÜKSELDİ

Kanarya, Stoke City'li Martins Indi, Anderlecht'li Kara Mbodj ve Milan'lı Mateo Musacchio ile de temaslarını sürdürüyor. Fenerbahçe'de bu 3 isme Fransız oyuncu Mangala da eklendi.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BİTECEK

F.Bahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin önümüzdeki hafta yapacağı görüşmelerle stoper transferini sonlandırması bekleniyor. Teknik Direktör Phillip Cocu da stoper transferini dört gözle bekliyor.

PORTEKİZ'DEN MERİH İDDİASI

Portekiz'in A Bola Gazetesi'ndeki habere göre F.Bahçe, S.Lizbon'lu eski oyuncusu Merih Demiral ile görüşüyor.

(Fotomaç)

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