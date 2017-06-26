Daniel Alves Manchester City'de
Manchester City, 34 yaşındaki Dani Alves'le 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Manchester City, 34 yaşındaki Dani Alves'le 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Daily Mail'in haberine göre Juventus'un Brezilyalı yıldızı Dani Alves, eski hocası Guardiola'nın başında olduğu Manchester City ile 2 yıllığına anlaştı.
Dev transferin bu hafta içersinde resmen açıklanacağı ifade edildi.
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