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Trabzonspor Edison Flores'i gündemine aldı

Gelecek sezon transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, Perulu oyuncu Edison Flores ile ilgileniyor.

  • HT
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Yeni sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Trabzonspor’da, Güney Amerikalı oyunculara ağırlık veren Ersun Yanal, bu doğrultuda yardımcılarına birçok oyuncuyu izlettiriyor.

Bu isimlerden birinin de Danimarka Ligi ekiplerinden Aalborg’da forma giyen 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu Edison Flores olduğu öğrenildi. 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Perulu oyuncuyu, Wolfsburg ile Hoffenheim’ın da çok istediği belirtiliyor. Flores, sağ kanat ve forvet arkasında da görev yapabiliyor.

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