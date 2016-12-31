Darüşşafaka Doğuş ikinci yarıda yıkıldı
Euroleague'in 15. haftasında Darüşşafaka Doğuş deplasmanda Barcelona Lassa'ya 82-77 mağlup oldu.
THY Avrupa Ligi'nin 15. hafta maçında Darüşşafaka Doğuş deplasmanda Barcelona Lassa'ya 82-77 yenildi.
THY Avrupa Ligi'nin 15. hafta maçında temsilcimiz Darüşşafaka Doğuş, deplasmanda İspanya ekibi Barcelona Lassa'ya 5 sayı farkla 82-77 mağlup oldu. Bu sonucun ardından ligde Darüşşafaka Doğuş 7. mağlubiyetini alarak 7. sıraya gerilerken, Barcelona Lassa ise 7. galibiyetini elde ederek 10. sıraya yükseldi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.