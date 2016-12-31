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Darüşşafaka Doğuş ikinci yarıda yıkıldı

Euroleague'in 15. haftasında Darüşşafaka Doğuş deplasmanda Barcelona Lassa'ya 82-77 mağlup oldu.

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THY Avrupa Ligi'nin 15. hafta maçında Darüşşafaka Doğuş deplasmanda Barcelona Lassa'ya 82-77 yenildi.

THY Avrupa Ligi'nin 15. hafta maçında temsilcimiz Darüşşafaka Doğuş, deplasmanda İspanya ekibi Barcelona Lassa'ya 5 sayı farkla 82-77 mağlup oldu. Bu sonucun ardından ligde Darüşşafaka Doğuş 7. mağlubiyetini alarak 7. sıraya gerilerken, Barcelona Lassa ise 7. galibiyetini elde ederek 10. sıraya yükseldi.

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