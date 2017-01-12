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Darüşşafaka geçit vermiyor!

THY Avrupa Ligi'nin 17. hafta maçında Darüşşafaka Doğuş sahasında Baskonia'yı 98-89 yendi.

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Karşılaşmaya Baskonia daha iyi başladı, TV molasına 4-8 önde girdiler. Periyot bitene kadar oyundaki kontrolünü kaybetmeyen konuk ekip 20-24 ile ilk periyotu önde bitirdi.

İkinci çeyreğe iyi giren taraf Daçka'ydı, 7-0 seri ile 27-24 öne geçti. Skor 31-27’ye gelince Baskonia molası geldi. Devre sona erinceye dek hücumdaki yüzdeli oyununu devam ettiren Darüşşafaka Doğuş ilk yarıyı da 47-46 önde kapatmayı başardı.

İkinci yarı karşılıklı basketler ile başladı. 25.dakikada skor 56-54’tü. Daçka farkı sekize çıkartıp skoru 67-59’a getirince Baskonia molası geldi. Mola dönüşü farkın çok fazla erimesine izin vermeyen Darüşşafaka Doğuş üçüncü periyotu 77-68 önde geçti.

Son periyotta farkın azalıp rakibinin kendisini yakalamasına izin vermeyen Darüşşafaka Doğuş maçı da 98-89 kazanmayı başardı.

Darüşşafaka Doğuş’ta Bertans 29 sayı 6 asist, Wanamaker 21 sayı 4 asist ve Wilbekin 17 sayı 3 asist ile mücadele etti. Saski Baskonia’da Hanga 19 sayı, Voigtmann 10 sayı 8 ribaunt kaydetti

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