Datome milli takımı bıraktı
Fenerbahçe Doğuş’un İtalyan oyuncusu Gigi Datome, önümüzdeki yaz Dünya Kupası elemeleri kapsamında oynanacak maçlar için milli takıma katılamayacağını açıkladı.
Fenerbahçe Doğuş’un İtalyan oyuncusu Gigi Datome, önümüzdeki yaz Dünya Kupası elemeleri kapsamında oynanacak maçlar için milli takıma katılamayacağını açıkladı.
Tecrübeli basketbolcu veda konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Bu EuroBasket’ten ötürü gururluyum ama takım arkadaşlarıma hoşçakalın demek durumundayım. Önümüzdeki yaz dinleneceğim. Burada çok güzel anılar bırakıyorum. Aralıksız 17 sene İtalya Milli Takımı’na hizmet ettikten sonra bence bunu hak ediyorum.”
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