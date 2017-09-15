Datome milli takımı bıraktı

Fenerbahçe Doğuş’un İtalyan oyuncusu Gigi Datome, önümüzdeki yaz Dünya Kupası elemeleri kapsamında oynanacak maçlar için milli takıma katılamayacağını açıkladı.

Tecrübeli basketbolcu veda konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Bu EuroBasket’ten ötürü gururluyum ama takım arkadaşlarıma hoşçakalın demek durumundayım. Önümüzdeki yaz dinleneceğim. Burada çok güzel anılar bırakıyorum. Aralıksız 17 sene İtalya Milli Takımı’na hizmet ettikten sonra bence bunu hak ediyorum.”