Son Dakika Haberleri E-gazete 15Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Datome milli takımı bıraktı

Fenerbahçe Doğuş’un İtalyan oyuncusu Gigi Datome, önümüzdeki yaz Dünya Kupası elemeleri kapsamında oynanacak maçlar için milli takıma katılamayacağını açıkladı.

  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fenerbahçe Doğuş’un İtalyan oyuncusu Gigi Datome, önümüzdeki yaz Dünya Kupası elemeleri kapsamında oynanacak maçlar için milli takıma katılamayacağını açıkladı.

Tecrübeli basketbolcu veda konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Bu EuroBasket’ten ötürü gururluyum ama takım arkadaşlarıma hoşçakalın demek durumundayım. Önümüzdeki yaz dinleneceğim. Burada çok güzel anılar bırakıyorum. Aralıksız 17 sene İtalya Milli Takımı’na hizmet ettikten sonra bence bunu hak ediyorum.”

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Katar Emiri Türkiye'de

Katar Emiri Türkiye'de

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA