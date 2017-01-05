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Dele Alli, Chelsea'ye 'dur' dedi

Ýngiltere Premier Ligi'nin 20. hafta mücadelesinde Tottenham, Chelsea'yi 2-0 maðlup etmeyi baþardý.

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Ýngiltere Premier Lig'de 13 haftadýr kazanan Chelsea, White Hart Lane'de Tottenham ile karþý karþýya geldi.

Karþýlaþmaya damga vuran Dele Alli, 45 ve 54. dakikada Chelsea aðlarýný havalandýrdý. Gollerin asistini ise Danimarkalý orta saha oyuncusu Christian Eriksen oldu. Dele Alli'nin attýðý 2 golle Chelsea 13 hafta sonra puan kaybetti ve mücadeleyi Tottenham 2-0 kazandý.

Bu sonuçla birlikte Chelsea 49 puanda kaldý. Tottenham ise puanýný 42 yaptý ve ligde 3. sýraya yükseldi.

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