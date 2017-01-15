Demba Ba Beşiktaş'a haber gönderdi

Çin’in Shanghai Shenhua takımında forma giyen ve geçtiğimiz aylarda çok ciddi bir sakatlık geçirmişti. Geçtiğimiz temmuz ayında ayağı kırılan yıldız futbolcu uzun bir süre sahalardan uzak kalmıştı.

Senegalli futbolcunun Siyah-Beyazlı yönetime haber yolladığı ve “Mart ayına kadar fiziksel anlamda hazır olurum. Maliyetim yok. Beni alın” dediği öğrenildi. Fakat Şenol Güneş’in bu transferi veto ettiği, yönetimin ise 32 yaşındaki futbolcudan sakatlığıyla ilgili geniş kapsamlı rapor istediği belirtildi.

Tedavi süresince İstanbul'a sık sık gelen Demba Ba, Beşiktaş'ın ve Fenerbahçe'nin maçlarını izlemişti. Hatırlanacağı üzere Demba Ba 2014-2015 sezonu sonunda Çin kulüplerinden Shanghai Shenhua'ya 13 milyon euro bedelle satılmıştı.