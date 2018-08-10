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Demba Ba'ya ırkçı söylemlerde bulunan Zang Li'ye 6 maç men cezası

Senegalli futbolcuya ırkçı sözler sarf ettiği iddia edilen Zang Li, 6 maç men cezasına çarptırıldı.

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Shanghai Shenhua ile Changchun Yatai arasında arasında oynanan Çin Süper Ligi karşılaşması sırasında eski Beşiktaşlı ve Göztepeli futbolcu Demba Ba'ya yönelik ırkçı sözler sarf ettiği ileri sürülen Zang Li'ye altı maç men cezası verildi.

Çin Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, konuya ilişkin yürütülen soruşturmanın ardından Çinli futbolcunun "müsabakanın seyrini bozduğu, sahada düzensizliği provoke ettiği ve sosyal yönden olumsuz davranışlarda bulunduğu" gerekçesiyle altı resmi müsabakadan men ve 42.000 Çin yuanı, yani yaklaşık 5.300 euro para cezasına çarptırıldığı ifade edildi. Federasyonun kararında ırkçı nitelikli saldırıya dair bir ifadenin yer almaması dikkat çekti.

Changchun Yataii ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından Shanghai Shenhua Teknik Direktörü Wu Jingui, oyuncusu Demba Ba'ya yönelik ırkçı saldırıda bulunulduğunu iddia etmiş, konuya ilişkin bir açıklama  yapmayan Senegalli futbolcu ise sosyal medyadan kendisine gönderilen destek mesajlarına teşekkür etmekle  yetinmişti.

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