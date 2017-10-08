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Demir İnşaat Büyükçekmece, Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u 71-64 yendi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin ilk hafta karşılaşmasında Demir İnşaat Büyükçekmece sahasında Sakarya Büyükşehir Belediyespor'u 71-64 mağlup etti.

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Demir İnşaat Büyükçekmece: 71 - Sakarya Büyükşehir Belediyespor: 64

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Yener Yılmaz, Ali Şakacı, Ahmet Tatlıcı

Demir İnşaat Büyükçekmece: Walker 18, Melih Yıldız, Wright 16, Moldoveanu 10, Kairys, Stojanovski 7, Simpson 8, Burak Can Yıldızlı 4, Merthan Mutlu 8

Sakarya Büyükşehir Belediyespor: Jones 7, Harris 11, Metecan Birsen 11, Boothe 9, Fall 9, Jankovic, Can Korkmaz 2, Kerem Gönlüm, Pryor 8, Mehmet Özdoğan 3, Doğukan Şanlı 4

1. Periyot: 14-24

Devre: 35-37

3. Periyot: 49-52

Beş faulle çıkanlar: 36.43 Harris, 37.38 Jones (Sakarya Büyükşehir Belediyespor)

Karşılaşmaya iyi başlayan Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Boothe ve Metecan Birsen'in skorer oyunuyla 7. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 7-17. Rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen konuk ekip, ilk çeyreği 24-14 üstün tamamladı.

Mücadelenin ikinci periyoduna Merthan Mutlu, Stojanovski ve Burak Can Yıldızlı'nın kaydettiği basketlerle başlayan Demir İnşaat Büyükçekmece, 14. dakikada farkı 6 sayıya indirdi: 22-28. Kalan bölüm karşılıklı sayılarla geçilirken, Sakarya temsilcisi devre arasına 37-35 önde girdi.

Maçın ikinci yarısında Walker'ın pota altından, Moldoveanu'nun ise üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabetlerle giren ev sahibi ekip, 23. dakikada ilk defa önce geçti: 42-41. Çeyreğin kalan bölümünde Metecan Birsen ve Jones'un kaydettiği basketlerle yeniden öne geçen Sakarya Büyükşehir Belediyespor, final periyoduna da 52-49 üstün gitti.

Oldukça çekişmeli geçen son çeyrekte, Walker ve Wright'ın skorer oyunuyla farkı açan Demir İnşaat Büyükçekmece salondan 71-64 galip ayrıldı.

AA

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