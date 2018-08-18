Denayer Lyon'a imza attı

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olympique Lyon, geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Manchester City'nin Belçikalı stoperi Jason Denayer'i transfer listesine aldı.

L'Equipe'te yer alan habere göre; Olympique Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas, Jason Denayer transferi için İngiliz ekibi Manchester City ile görüştüklerini ve transferin bugün (18 Ağustos Cumartesi) netlik kazanacağını belirtti.

Olympique Lyon'un, Belçikalı savunma oyuncusu Jason Denayer'in transferini bugün açıklaması bekleniyor. Denayer'in Manchester City ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2020 tarihinde bitiyor.

Öte yandan Jason Denayer'in transferi dışında savunmaya başka bir oyuncu daha katmak isteyen Olympique Lyon, Benfica forması giyen Ruben Dias ile de görüşme halinde.

Olympique Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas, Ruben Dias için Benfica yetkilileriyle 1 ay önce görüştüklerini, bu transferin o zaman mümkün olduğunu ancak şu an ise imkansız olduğunu ifade etti. Jean-Michel Aulas, "Ama yarın (bugün) bir savunma oyuncusunu duyurabiliriz." açıklaması yaptı.