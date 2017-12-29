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Denys Boyko Beşiktaş'tan ayrılıyor

Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Denys Boyko devre arasında takımdan ayrılıyor.

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Beşiktaş'ın Dnipro'dan transfer ettiği ancak bir türlü verim alamadığı Ukraynalı kaleci Boyko ile yollar devre arasında ayrılıyor.

Konu hakkında Ukrayna basınına açıklamalarda bulunan Boyko'nun menajeri Vadim Shabliy, Ukraynalı kalecinin transferi için 3 kulüple görüştüklerini söylerken, "Yakın zamanda geleceğinin netleşeceğini düşünüyorum. Bu takımların hangi ligde oynayacaklarını söylemeyeceğim. Ama Ukrayna olmayacak" dedi. (Ajansspor)

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