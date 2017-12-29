Denys Boyko Beşiktaş'tan ayrılıyor
Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Denys Boyko devre arasında takımdan ayrılıyor.
Beşiktaş'ın Dnipro'dan transfer ettiği ancak bir türlü verim alamadığı Ukraynalı kaleci Boyko ile yollar devre arasında ayrılıyor.
Konu hakkında Ukrayna basınına açıklamalarda bulunan Boyko'nun menajeri Vadim Shabliy, Ukraynalı kalecinin transferi için 3 kulüple görüştüklerini söylerken, "Yakın zamanda geleceğinin netleşeceğini düşünüyorum. Bu takımların hangi ligde oynayacaklarını söylemeyeceğim. Ama Ukrayna olmayacak" dedi. (Ajansspor)
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