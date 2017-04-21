Simon Kjaer: Gerekirse ağrı kesici iğne olup, sahadaki yerimi alırım

Fenerbahçe’de Galatasaray maçı öncesi en büyük sıkıntı, Simon Kjaer’in sakatlığı. Yıldız futbolcu, sağ arka üst adalesindeki sakatlığı nüksettiği için önceki gün idmana çıkmamıştı. Başarılı oyuncu, dün takımla antrenmana çıksa da ağrıları nedeniyle bu kez de çalışmayı yarıda bıraktı. Kjaer, buna rağmen derbide sahada olmak istiyor. Hoacısıyla görüşen Danimarkalı yıldız, “Galatasaray maçı bizim için çok önemli. Gerekirse ağrı kesici iğne olup, sahadaki yerimi alırım. Takım arkadaşlarımı yalnız bırakamam” diye konuştu.

Advocaat risk istemiyor

Dick Advocaat ise bu seçeneğe sıcak bakmıyor. Çünkü derbiden sonra Başakşehir ile Türkiye Kupası yarı final ilk maçı oynanacak. Kupaya büyük önem veren Advocaat, Kjaer’in Galatasaray karşısında sakatlığının daha da ciddi bir boyut almasından endişe ediyor. Tecrübeli çalıştırıcı, Kjaer’in çarşamba günkü Başakşehir karşılaşmasını kaçırmasını istemiyor. Bu nedenle derbide öğrencisini riske etmeyebilir.