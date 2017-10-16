Derbi öncesi TFF'de kritik görüşme
Derbi öncesi Dursun Özbek ve Şekip Mosturoğlu, TFF'de Yıldırım Demirören'le bir araya geldi.
Derbi öncesi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve F.Bahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğl, Riva'da Türkiye Futbol Federasyon Başkanı Yıldırım Demirören'le bir araya geldi.
Görüşmede federasyon kurullarının yapısı, video hakem uygulaması ve yabancı kuralının konuşulacağı belirtiliyor.
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