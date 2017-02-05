İşte Advocaat'ın derbi planı!

Sarı-Lacivertliler’in teknik direktörü Dick Advocaat, camia için büyük bir önem taşıyan ve moral açısından da çok önemli olan Beşiktaş derbisi öncesi futbolcularını son kez uyardı, rakibi devirmek için gerekli olan şifreleri öğrencileriyle paylaştı.

“Onları sahada istedikleri gibi oynatmayacağız” diyen Advocaat’ın, “Geniş alanda çabuk oynayan ve ayağa pas yapan bir takımla karşılaşacağız. Bizim yapacağımız tek şey oyunu kilitlemek olacak. Sahanın her yerinde rakibe pres yapan, anında basan bir takım istiyorum. Ancak bu şekilde kazanmamız mümkün. Sahada sabırlı olan taraf kesinlikle biz olmalıyız” dediği öğrenildi.

‘Ne hakemle, ne taraftarla...’

Sözlerine, “Ne rakip taraftarla ne de hakemin kararlarıyla uğraşın, sadece futbolunuza odaklanın” diyen Hollandalı çalıştırıcının, “Biz işimizi yapalım, taktik plandan vazgeçmeyip, disiplinli şekilde maçı galip taraf olarak bitirilem. Elbette seyirci desteği arkalarında olacak, ancak siz bu durumu lehimize çevirin. Onlar üstümüze gelecektir. Ancak biz de yapacağımız hızlı hücumlar ve onların hatalarından faydalanıp, gol pozisyonlarını kolayca yaratabiliriz” ifadelerini kullandığı bildirildi.