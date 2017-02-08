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Mehmet Topal Caner Erkin'i arayarak aradaki buzları eritti

Olaylı derbiden sonra Caner Erkin'i arayarak aradaki buzları eriten Mehmet Topa'ınl, eski takım arkadaşına 'Biz seninle takım arkadaşı değil miydik? Neden olayların başrolünde yer aldın?' dediği öğrenildi.

  • Sabah
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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde yaşanan olayların ardından A Milli futbolcular hem olayları konuşmak hem de gerilimi bitirmek için telefon diplomasisine girdi. 

Vodafone Arena'daki maç sonrası Fenerbahçeli futbolcuların en çok tepkisini çeken hareket maçta kadroda olmamasına rağmen olaylara karışan Caner Erkin'in, Hasan Ali Kaldırım ve Robin van Persie'nin yanı sıra teknik direktör Dick Advocaat'a hakaret etmesiydi. F.Bahçeli futbolcular, "Caner'le bunca yıl beraber oynadık. Yaptığı çok yanlıştı. Üstelik olayların içinde yer almayan babası yaşındaki adama küfretti" ifadelerini kullandılar.

Bunun üzerine Mehmet Topal'ın Caner Erkin'le bir görüşme gerçekleştirdiği ve "Biz seninle takım arkadaşı değil miydik? Neden olayların başrolünde yer aldın? İki futbolcunun yaşadığı gerilimi büyütmek yerine bizim de dostumuz olarak yatıştırıcı olman gerekirdi" ifadelerini kullandı. 

Caner'in ise Topal'a, "Van Persie'nin yaptıkları hepimizi gerdi, sakin düşününce hepimiz üzülüyoruz" şeklinde yanıt verdiği öğrenildi. 

ALPER-OZZY BUZLARI ERİTTİ
 
Bir başka görüşme ise Alper Potuk ile Oğuzhan Özyakup arasında yaşandı. Alper, maç içinde itiş-kakış yaşadığı Oğuzhan'a bu görüşmede, "Her pozisyonda hakemle diyaloğa girdin. Ardından ben yere düştüğümde 'kalk' diye bana bağırdın. Ben de bu nedenle gerildim. Milli Takım'da birbirimizin yüzüne bakıyoruz. Bu tip olayların yaşanması yanlış" dedi. Oğuzhan'ın da ılımlı ifadeler kullandığı ve ikilinin arasındaki buzların eridiği öğrenildi

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