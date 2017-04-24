Derbi sonrası Podolski'den ilk paylaşım!
Fenerbahçe karşısında alınan mağlubiyetten sonra Instagram hesabından bir yazı yayınlayan Lukas Podolski 'Ne yazık ki bu benim Türkiye’deki son derbimdi' ifadelerini kullandı.
Galatasaray’ın Alman yıldızı Lukas Podolski, Instagram hesabından bir yazı yayınladı ve sarı-kırmızılı taraftara mesaj gönderdi.
İşte Podolski’nin Instagram gönderisi:
“Taraftarımıza bir özür borcum olduğunu hissediyorum. Dün taraftarlarımızın desteği sayesinde kazanmak için herşeyi yaptık ama futbolda her zaman en iyi olan kazanmıyor. Ne yazık ki bu benim Türkiye’deki son derbimdi, buradaki atmosferi özleyeceğim. CimBom başı dik yürür.”
Galatasaray formasıyla son derbisine çıkan Lukas Podolski, Fenerbahçe yenilgisinin ardından taraftara seslendi.
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