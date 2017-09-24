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Derbide 46 taraftar hakkında işlem yapıldı

Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde toplam 46 taraftar hakkında çeşitli suçlardan işlem yapıldı.

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Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde toplam 46 taraftar hakkında çeşitli suçlardan işlem yapıldı. 

(Detaylar birazdan)

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