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Derbide bilet fiyatları belli oldu

Galatasaray’ın, Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında sahasında Fenerbahçe ile yapacağı derbi maçın biletleri satışa çıktı.

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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin biletleri satışa çıktı. Galatasaray-Fenerbahçe bilet fiyatları 100 ila 500 TL arasında değişiyor.

23 Nisan 2017 Pazar günü saat 19:00'da başlayacak derbinin biletleri Beyoğlu GSStore, Aslanlı Yol gişeleri, Aktif satış noktaları, passo.com.tr ve 0850 724 33 44 numaralı passolig çağrı merkezinden satışa sunuldu.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada;  "Çiftlere özel VİP tribününde yüzde 50 indirimli bilet satışı yapılacaktır. İndirimli bilet satışları Beyoğlu GS Store, TT Arena Aslanlı Yol ve VİP kombine ofisinden yapılacaktır. Çocuk Tribünü biletleri 7-14 yaş arası çocuk ve bir ebeveyni eşliğinde; sadece Beyoğlu Gs Store’dan yapılacaktır." denildi.

Derbi maçın bilet fiyatları şöyle:

Kategori 1 ve 2: 500 lira

Kategori 3: 400 lira

Kategori 4: 350 lira

Kategori 5: 275 lira

Kategori 6: 200 lira

Kategori 7: 150 lira

Kategori 8: 125 lira

Kategori 9: 100 lira

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