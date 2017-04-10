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Fenerbahçe fire vermedi

Dün Akhisarspor karşısında kart sınırında olan 6 futbolcu derbide görev verilmesi halinde sahada olacaklar.

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Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe kendi sahasında Akhisar Belediyespor'u 3-1 yendi.

28. hafta maçında ezeli rakibi Galatasaray ile oynanacak zorlu mücadele öncesi moral depolayan Sarı Lacivertliler'de sevindiren bir diğe haber de sarı kart  sınırında bulunan 6 futbolcusundan fire vermemesi oldu.

Referandum nedeniyle ara verilecek olan ligin ardından 23 Nisan Pazar günü oynanacak derbi mücadelesinde Fenerbahçe tam kadro Türk Telekom Arena'da yer alacak.

Sarı Lacivertliler'de Mehmet Topal, Ozan Tufan, Volkan Şen, Van der Wiel, Miroslav Stoch ve Simon Kjaer sarı kart sınırında bulunuyordu.

Akhisar mücadelesinde Stoch 18 kişilik kadroda yer almazken Mehmet Topal, Van der Wiel ve Simon Kjaer 90 dakika forma giydi. Ozan Tufan ile Volkan Şen ise yedek kulübesinde yer almasına karşılık Advocaat'ın karşılaşma içerisinde hiç değişiklilik yapmaması nedeniyle şans bulamadılar.

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