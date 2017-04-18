Advocaat Volkan Şen'i derbiye hazırlıyor

Savunmayı iyi yaptıklarını ancak forvetin mutlaka beslenmesi gerektiğini düşünen Hollandalı teknik adam, topu ileriye en hızlı taşıyan Jermain Lens için alternatif yaratıyor.

GALATASARAY LENS'İ İKİ ADAMLA KİLİTLERSE VOLKAN ŞEN DEVREYE GİRECEK

Son olarak Başakşehir maçında izlediği Galatasaray'ın derbi maça farklı bir kadro ve daha hırslı çıkacağını düşünen Advocaat, rakiplerinin Lens'e karşı da sağlam önlem alacağını hesaba katıyor. Lens'in bir yakın bir de uzaktan kontrolle Galatasaraylılar tarafından 2 kişiyle sıkıştırılabileceğini ve depar alanı bırakmamaya çalışacağı ihtimalini düşünen Advocaat, derbiye çift kanat oyuncusu ile çıkabilir.

Bu konuda Volkan Şen'in rakibin dengesini bozan özelliğini kullanmak isteyen Hollandalı hoca, bu oyuncuyu Lens ile aynı anda oynatmayı planlıyor. Advocaat, güvenli savunma ve ani hücumlarla rakip kaleye iki kanat alternatifi ile inip, golcü noktasındaki forvete top taşımayı hedefliyor.

Advocaat, Mehmet Topal ve Josef'in önünde ise yine dikine oynamayı seven ve seri davranabilen Alper Potuk'u sahaya sürecek. Advocaat, Volkan Şen'i yine yedek soyundurursa Aatıf'a yer verecek ve maçın gidişatına göre hamlelerini yapacak.