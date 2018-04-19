Derbide saha karıştı!

Fenerbahçe ile Beşiktaşa arasındaki kupa maçının ikinci yarısında gerginlik iyice arttı. Mücadelenin 55. dakikasında saha kenarında Tolga Zengin, Fenerbahçeli taraftarlarla kısa süreli bir gerginlik yaşadı.

Bu sırada Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de Tolga'yı sakinleştirmek için kenara geldi. Bu sırada tribünden gelen bir madde Şenol Güneş'in kafasına isabet etti. Şenol Güneş bir anda kendini yerde buldu. Daha sonra Şenol Güneş ayağa kalkarak olay yerinden uzaklaştı.

Bu sırada kenardaki gerginik devam etti. Mustafa Pektemek ile Fenerbahçeli futbolcular arasında gerginlik yaşandı. Daha sonra bu gerginlik koridora taşındı.

Beşiktaşlı ve Fenerbahçeli futbolcular tam anlamıyla birbirine girdi. Bu sırada koridora çok sayıda çevik kuvvet polisi geldi ve iki takımı ayırmaya çalıştı.