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Derbinin devre arasında tartışma!

G.Saray İdari Direktörü Şükrü Hanedar ile F.Bahçe İdari Menajeri Hasan Çetinkaya derbinin devre arasında tartışma yaşadı.

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Golsüz eşitlikle sona eren derbide iki takım idarecileri arasında büyük bir gerilim yaşandı.

İlk yarının son anlarında G.Saraylı bir futbolcunun yerde kaldığı pozisyonda Sarı-Kırmızılı takımın idari direktörü Şükrü Hanedar faul bekledi.

F.Bahçe İdari Menajeri Hasan Çetinkaya ise G.Saraylı futbolcuya, "Kalk kalk" diye yanıt verdi.

Bunun üzerine Hanedar ile Çetinkaya arasında tartışma başladı ve ikili devre arasında soyunma odası koridorlarında birbirlerine küfür ettiler. Kavga güçlükle yatıştırıldı.

(Takvim)

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