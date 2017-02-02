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Dev derbinin hakemi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'ndan son 16 maçında oynanacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini Ali Palabıyık yönetecek.

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Ziraat Türkiye Kupası'ndan son 16 maçında oynanacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini Ali Palabıyık yönetecek.Haftanın bir diğer önemli maçı olan Başakşehir - Galatasaray mücadelesinde ise Mete Kalkavan düdük çalacak. 

İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda haftanın programı ve maçların hakemleri:

4 Şubat Cumartesi

14.00 Tuzlaspor-Sivasspor: Kutluhan Bilgiç

16.15 Gençlerbirliği-Kayserispor: Bülent Yıldırım

18.30 Şanlıurfaspor-Çaykur Rizespor: Alper Ulusoy

20.30 Medipol Başakşehir-Galatasaray: Mete Kalkavan

5 Şubat Pazar

12.30 Akhisar Belediyespor-Gümüşhanespor:Özgür Yankaya

15.30 Atiker Konyaspor-Ümraniyespor: Arda Kardeşler

16.15 Kasımpaşa-Osmanlıspor: Ümit Öztürk

20.30 Beşiktaş-Fenerbahçe: Ali Palabıyık

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