Dev derbinin hakemi belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'ndan son 16 maçında oynanacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini Ali Palabıyık yönetecek.
Ziraat Türkiye Kupası'ndan son 16 maçında oynanacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini Ali Palabıyık yönetecek.Haftanın bir diğer önemli maçı olan Başakşehir - Galatasaray mücadelesinde ise Mete Kalkavan düdük çalacak.
İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda haftanın programı ve maçların hakemleri:
4 Şubat Cumartesi
14.00 Tuzlaspor-Sivasspor: Kutluhan Bilgiç
16.15 Gençlerbirliği-Kayserispor: Bülent Yıldırım
18.30 Şanlıurfaspor-Çaykur Rizespor: Alper Ulusoy
20.30 Medipol Başakşehir-Galatasaray: Mete Kalkavan
5 Şubat Pazar
12.30 Akhisar Belediyespor-Gümüşhanespor:Özgür Yankaya
15.30 Atiker Konyaspor-Ümraniyespor: Arda Kardeşler
16.15 Kasımpaşa-Osmanlıspor: Ümit Öztürk
20.30 Beşiktaş-Fenerbahçe: Ali Palabıyık
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