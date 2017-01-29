Derbiye hangisi yetişiyor? Belli oldu!
Afrika Uluslar Kupası Çeyrek Final'de Senegal - Kamerun karşı karşıya geldi.
Afrika Uluslar Kupası Çeyrek Final'de Senegal - Kamerun karşı karşıya geldi. Normal süresi 0-0 sona eren mücadele uzatmalara gitti. Uzatmalarda da 0-0'lık eşitlik bozulmadı ve seri penaltı atışları yarı finale çıkan ekibi belirledi. Penaltılarda hata yapmayan Kamerun, 5-4 ile yarı finale çıkan takım oldu.
Sow da Aboubakar da hata yapmadı
Moussa Sow penaltıda hata yapmazken Aboubakar çok kritik olan son penaltıda golü attı ve takımını üst tura çıkarttı. Senegal'in elenmesinin ardından Moussa Sow Türkiye'ye dönecek. Moussa Sow hafta sonu oynanacak Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş derbisine yetişebilecek.
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