Son Dakika Haberleri E-gazete 29Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Derbiye hangisi yetişiyor? Belli oldu!

Afrika Uluslar Kupası Çeyrek Final'de Senegal - Kamerun karşı karşıya geldi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Afrika Uluslar Kupası Çeyrek Final'de Senegal - Kamerun karşı karşıya geldi. Normal süresi 0-0 sona eren mücadele uzatmalara gitti. Uzatmalarda da 0-0'lık eşitlik bozulmadı ve seri penaltı atışları yarı finale çıkan ekibi belirledi. Penaltılarda hata yapmayan Kamerun, 5-4 ile yarı finale çıkan takım oldu.

Sow da Aboubakar da hata yapmadı

Moussa Sow penaltıda hata yapmazken Aboubakar çok kritik olan son penaltıda golü attı ve takımını üst tura çıkarttı. Senegal'in elenmesinin ardından Moussa Sow Türkiye'ye dönecek. Moussa Sow hafta sonu oynanacak Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş derbisine yetişebilecek.

Fanatik

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Yunanistan darbecileri vermiyor

Yunanistan darbecileri vermiyor

Şanlıurfa’da bu yıl da eşekler dondu

Şanlıurfa’da bu yıl da eşekler dondu

Mersin'de fırtına cami yıktı

Mersin'de fırtına cami yıktı

Cerablus'ta Türk askerine saldırı hazırlığında bombalı araç yakalandı

Cerablus'ta Türk askerine saldırı hazırlığında bombalı araç yakalandı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA