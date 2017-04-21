Sneijder bir gol atarsa Galatasaray tarihine geçecek
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Wesley Sneijder, Fenerbahçe'ye karşı 1 gol daha atarsa sarı kırmızılı kulübün tarihine geçecek.
- Fanatik
Galatasaray formasıyla Fenerbahçe’ye karşı 6 lig maçında 3 gol atan Sneijder, bir kez daha fileleri havalandırırsa tarihe geçecek. Hollandalı yıldız, Mirza Sejdic’i geride bırakarak Fener’e ligde en çok gol atan Galatasaraylı yabancı futbolcu unvanını elde edecek. Sarı-Kırmızılı futbolcu, derbiye özel olarak hazırlanıyor.
Kritik maçta forması garanti olan isimlerden Sneijder, Podolski ile beraber gole yakın oynayacak. İdmanlardaki ekstra eforu hocası Tudor’un gözünden kaçmayan Wesley’in, takım arkadaşlarını da motive edebilmek adına elinden geleni yaptığı belirtiliyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.