Beşiktaş - Fenerbahçe maçının bilet fiyatları belli oldu
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Tur maçında 5 Şubat Pazar günü saat 20.30’da Vodafone Arena’da Fenerbahçe ile karşılaşacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Tur maçında 5 Şubat Pazar günü saat 20.30’da Vodafone Arena’da Beşiktaş ile Fenerbahçe karşılaşacak. karşılaşmanın bilet fiyatları açıklandı.
Beşiktaş'ın resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle;
Kategori 1 : 375TL
Kategori 2 : 350TL
Kategori 3 : 325TL
Kategori 4 : 300TL
Kategori 5 : 260TL
Kategori 6 : 220TL
Kategori 7 : 140TL
Kategori 8 : 130TL
VIP : 800TL
1903 A-E BLOK : 800TL
1903 B - D BLOK : 850TL
1903 C BLOK : 900TL
0-6 yaş arası çocuklar ücretsizdir.
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