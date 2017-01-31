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Beşiktaş - Fenerbahçe maçının bilet fiyatları belli oldu

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Tur maçında 5 Şubat Pazar günü saat 20.30’da Vodafone Arena’da Fenerbahçe ile karşılaşacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları belli oldu.

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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Tur maçında 5 Şubat Pazar günü saat 20.30’da Vodafone Arena’da Beşiktaş ile Fenerbahçe karşılaşacak. karşılaşmanın bilet fiyatları açıklandı.

Beşiktaş'ın resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle;

Kategori 1 : 375TL

Kategori 2 : 350TL

Kategori 3 : 325TL

Kategori 4 : 300TL

Kategori 5 : 260TL

Kategori 6 : 220TL

Kategori 7 : 140TL

Kategori 8 : 130TL

VIP : 800TL

1903 A-E BLOK : 800TL

1903 B - D BLOK : 850TL

1903 C BLOK : 900TL

0-6 yaş arası çocuklar ücretsizdir.

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