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Galatasaray - Fenerbahçe maçı Fırat Aydınus'un oldu

23 Nisan Pazar günü oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Fırat Aydınus yönetecek.

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SPOR Toto Süper Lig'in 28'inci haftasındaki karşalaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 23 Nisan Pazar günü oynanacak derbi maçı Fırat Aydınus yönetecek
 
21 NİSAN CUMA:
 
20.00 Atiker Konyaspor-Gaziantepspor: Cüneyt Çakır
20.00 Kardemir Karabükspor-Kasımpaşa: Alper Ulusoy
 
22 NİSAN CUMARTESİ:
 
13.30 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir: Bülent Yıldırım
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Osmanlıspor: Özgür Yankaya
19.00 Antalyaspor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Gençlerbirliği-Kayserispor: Halis Özkahya
 
23 NİSAN PAZAR:
 
13.30 Akhisar Belediyespor-Bursaspor: Serkan Çınar
19.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Fırat Aydınus
 
24 NİSAN PAZARTESİ:
 
20.00 Beşiktaş-Adanaspor: Halil Umut Meler

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