Gökhan Gönül dev derbiye kaptan olarak çıkacak!

Türkiye Kupası son 16 turu maçında oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

A Spor'da yayınlanan programının moderatörü Serkan Korkmaz, Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe derbisinde sahaya Beşiktaş kaptanı olarak çıkacağını söyledi.

Korkmaz'ın ortaya attığı bu iddia büyük şaşkınlığa neden olurken, iki takım taraftarları sosyal medyada tartışmaya başladı.