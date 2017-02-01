Gökhan Gönül dev derbiye kaptan olarak çıkacak!
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak Türkiye Kupası maçında Gökhan Gönül'ün sahaya siyah-beyazlıların kaptanı olarak çıkacağı öne sürüldü.
Türkiye Kupası son 16 turu maçında oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
A Spor'da yayınlanan programının moderatörü Serkan Korkmaz, Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe derbisinde sahaya Beşiktaş kaptanı olarak çıkacağını söyledi.
Korkmaz'ın ortaya attığı bu iddia büyük şaşkınlığa neden olurken, iki takım taraftarları sosyal medyada tartışmaya başladı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.